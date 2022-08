Uomini e Donne, Ida Platano in ospedale: “È iniziato tutto con delle emicranie”

Ida Platano, grande protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, è finita in ospedale per un problema di salute. La parrucchiera bresciana ha fatto preoccupare moltissimo i suoi follower così ha deciso di dare qualche spiegazione. Vediamo, quindi, cosa è successo alla dama.

Corsa al pronto soccorso

In queste ore, la donna ha avuto un problema di salute che l’ha costretta a ricorrere al pronto soccorso. Improvvisamente ha smesso di condividere momenti di vita quotidiana sui social e per evitare fraintendimenti successivamente ha fatto sapere ai follower di stare poco bene. “Ciao Belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto un abbraccio” ha detto Ida su Instagram.

Dopo queste parole, alcuni suoi follower si sono preoccupati per la dama bresciana, così la stessa ha deciso di dare qualche informazione in più e rassicurare tutti coloro che le hanno scritto. “Non era mia intenzione farvi preoccupare, davvero” ha esordito Ida sui social, sottolineando di stare già meglio.

“È iniziato tutto con delle emicranie fortissime, direi veramente… non le ho mai avute così. Da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso” ha spiegato Ida Platano riprendendosi con il cellulare.

La donna però non si è lasciata andare a confidenze o racconti dettagliati, pertanto non sappiamo cosa le abbiano detto i medici a riguardo. La dama del Trono Over ha deciso solo di rassicurare i suoi follower, i quali continuavano a chiedere spiegazioni insistentemente sui social.