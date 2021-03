Uomini e Donne: Ida Platano parla del suo interesse per due cavalieri del trono over

Ida Platano, ex partecipante di Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé. E’ una delle donne più discusse del trono over, in particolar modo ha fatto molto chiacchierare la sua lunga e travagliata storia con Riccardo Gualnieri.

Inizialmente erano tanti coloro che speravano di vederli finalmente insieme e felici. L’idillio è durato poco perché dopo circa un annetto la loro storia d’amore è naufragata nuovamente e Riccardo e tornato a Uomini e Donne, scegliendo poi di uscire con Roberta Di Padua, che, tra le altre cose aveva già conosciuto.

LE PAROLE DI IDA PLATANO – Qualche giorno fa Gemma Galgani, grande amica di Ida, ha parlato della reazione che lei ha avuto dopo la scelta di Riccardo. Dopo poco è stata la stessa Ida a parlarne per il Magazine di Uomini e Donne. In quest’occasione ha dichiarato di aver messo da parte la sua sofferenza, in seguito ad una terapia intrapresa.

Attualmente l’ex dama sembra aver trovato finalmente la sua felicità e serenità, anche senza avere necessariamente un uomo al suo fianco. Ha anzi dichiarato che un uomo dovrebbe essere solo un valore aggiunto.

Per quanto riguarda la scelta di Roberta e Riccardo ha ammesso di non averla seguita, dichiarando anche che avrebbe preferito non rispondere per quanto riguarda loro due. Inoltre non ha escluso un suo possibile ritorno a Uomini e Donne.