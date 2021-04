Uomini e Donne: Ida Platano pronta a dare una seconda possibilità ad Armando Incarnato?

Nelle ultime settimane è tornato un volto noto a Uomini e Donne. Si tratta della bella Ida Platano che precedentemente aveva già avuto una storia con Riccardo Guarnieri, attuale fidanzato di Roberta Di Padua. Ida sarà davvero pronta a nuove conoscenze?

IDA PLATANO: PRONTA AD UNA CONOSCENZA CON ARMANDO INCARNATO? – La rivista ufficiale di Uomini e Donne ha deciso di intervistare proprio Ida Platano, chiedendole se fosse pronta per una nuova conoscenza con Armando Incarnato. La sua risposta non lascia intendere nulla, ma non chiude definitivamente le porte: “Dipende da come mi sentirò e da come si ripresenterà. Non escludo nulla a priori”. Sarebbe la seconda volta che i due intraprenderebbero una conoscenza. Già in passato infatti, Armando aveva corteggiato Ida perché credeva che Riccardo non fosse abbastanza per lei. All’epoca però lei scelse nuovamente Riccardo.

LA FELICITA’ DI RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA – Attualmente Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono molto felici. I due stanno insieme da qualche mese, ma lei gli ha già fatto conoscere, tramite una videochiamata, suo figlio. Inoltre non è escluso un loro ritorno in trasmissione, magari per un saluto. Come reagirà Ida?

Alla domanda del Magazine di Uomini e Donne semmai dovessero tornare in studio Roberta e Riccardo cosa proverebbe, Ida Platano ha francamente risposto: “Non so che effetto mi farebbe, però sono pronta”. Ha poi confessato: “Ho visto qualche loro foto insieme ed è stato strano”.

IDA PLATANO E IL SUO ATTEGGIAMENTO A UOMINI E DONNE: ”AFFRONTERO’ UeD CON UNA SCHIERA DI PALETTI” – Ida ha deciso che questa volta a Uomini e Donne si comporterà diversamente. Ha deciso che prima di innamorarsi di nuovo: “Avrò una schiera di paletti per difendermi. Voglio i fatti, non mi aggrapperò più alle parole”. Insomma riuscirà a trovare stavolta un amore che durerà?