Uomini e Donne: Ida Platano vittima di un furto per strada

Recentemente Ida Platano, noto volto di Uomini e Donne, è stata protagonista, insieme al figlio Samuele, di una brutta disavventura. A raccontarlo è stata proprio la donna sui social, rivelando di essere stata vittima di un tentato furto.

VITTIMA DI UN TENTATO FURTO – Il tutto è avvenuto durante il fine settimana, durante una breve vacanza insieme al figlio. Hanno infatti deciso di recarsi a Verona, volendosi concedere qualche giorno di relax.

Durante una passeggiata in strada, Ida si è improvvisamente accorta che qualcosa stava accadendo. Degli uomini hanno infatti tentato di rubarle un telefono, non riuscendo però nella loro impresa perché la donna ha prontamente reagito.

Nelle sue IG Stories la Platano ha voluto condividere con i follower quanto accaduto: “Mentre stavamo passeggiando mi hanno rubato il telefono. Non so come abbia fatto ad accorgermene, ma mi sono girata e ho pensato ‘Cosa ci fa quello con il mio telefono in mano?’. Gli ho dato qualche cazzotto e l’ho recuperato. Gliene ho dette di tutti i colori”.

Proseguendo nel suo racconto, la storica Dama di Uomini e Donne ha rivelato che due donne si sono precipitate ad aiutarle. Le due sconosciute hanno soprattutto cercato di tranquillizzare Samuele, spaventato dalla brutta disavventura vissuta.

“Mio figlio si è spaventato, ma per fortuna ci sono state due signore che ci hanno aiutato, soprattutto a tranquillizzare Samuele. Viva le donne! Gli uomini non ci hanno aiutato per niente… Conclusione: Sami ha una mamma fortissima”, ha così concluso Ida.