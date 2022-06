Uomini e Donne: il bellissimo gesto di Luca Salatino e Ida Platano

Oltre agli amori, a Uomini e Donne nascono spesso bellissime amicizie. Il fatto che i due Troni condividano contemporaneamente lo studio, è stata un’ulteriore occasione di amicizia tra i concorrenti del programma.

È questo il caso di Ida Platano e Luca Salatino, il cui abbraccio, avvenuto pochi minuti prima della scelta del tronista, ha commosso il pubblico da casa. È divenuto inoltre virale sui social, venendo infatti condiviso dalle tante fanpage del programma e della Dama.

IL BELLISSIMO GESTO – Come detto in precedenza, nel dating-show sono tante le amicizie che nascono nel corso delle edizioni. Un esempio può essere l’amicizia nata tra Ida e Luca, quando quest’ultimo era corteggiatore di Roberta Giusti.

I due, infatti, non hanno mai smesso di sentirsi, arrivando anche a parlarsi contattarsi fuori dal programma. Tornato in studio, questa volta come tronista, ha spesso chiesto consigli alla Dama.

La dimostrazione di questa forte amicizia è stata data con il gesto avvenuto prima della scelta di Salatino. Luca ha infatti invitato Ida a venire al centro dello studio, per abbracciarlo. La donna non si è fatta attendere e ha subito stretto fra le braccia l’amico, per poi gioire nel vederlo uscire dallo studio con la sua scelta: Soraia Allam.