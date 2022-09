Uomini e Donne, il confronto tra Chiara e Davide: c’è stato un bacio tra lui e Roberta Di Padua

Dopo tanta attesa da parte del pubblico di Uomini e Donne, è avvenuto il confronto tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, a cui ha preso parte anche Roberta Di Padua. Dopo la fine della relazione con l’ex corteggiatrice, il ragazzo è stato avvistato in compagnia della Dama del Trono Over.

IL CONFRONTO TRA CHIARA E DAVIDE – Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, Chiara e Davide hanno spiegato i motivi che hanno portato alla rottura. Inoltre, è stato chiarito anche il rapporto tra Donadei e la Dama, con cui è stato avvistato dopo la fine della sua storia con la Rabbi.

È stata proprio Roberta ad ammettere che, in passato, tra lei e Davide c’è stata dell’attrazione. Tra i due, però, non è mai accaduto nulla dato che Donadei era sul trono. L’ex tronista ha poi voluto chiarire il gossip che ha visto lui e la Di Padua protagonisti nelle scorse settimane:

“Siamo usciti una sera perché ci siamo trovati a Napoli, non ci siamo messi d’accordo, abbiamo mangiato una pizza insieme dopo due mesi dalla fine della mia relazione voluta da me. Ci sono stati quattro o cinque messaggi. Tra me e Roberta quella sera c’è stato un bacio dopo due mesi dalla fine della relazione, senza dare colpe o non colpe, perché io non provavo più quello che Chiara provava per me. Dopo due mesi se io mangio una pizza con una persona che a me è sempre piaciuta esteticamente e c’è stato un bacio, perché devo passare per la persona sbagliata? Io dopo due mesi posso mangiare una pizza con una persona? Il bacio lo tengo per me, questo è ovvio”.

È subito intervenuta la Rabbi, rivelando che per un anno e mezzo lei e il fidanzato hanno litigato a causa dei messaggi che lui si scambiava con Roberta. Per Davide, invece, il problema nella loro relazione è stata la gelosia morbosa di Chiara. Stando alla versione dell’ex tronista, quest’ultimo si è trovato costretto ad allontanare persone proprio a causa della gelosia dell’oramai ex fidanzata.

L’INTERVENTO DEGLI OPINIONISTI – Durante l’acceso confronto, gli opinionisti di UeD si sono voluti concentrare su un punto in particolare: quanto accaduto tra Davide e Roberta. Parlando del bacio che c’è stato tra i due, Tina Cipollari ha dichiarato che: “I messaggi non sono tra due amici, ma tra persone che si piacciono”.

Davanti alle critiche di Tina e Gianni, Roberta ha rivelato che non sarebbe mai andata oltre al bacio con Donadei. Ha confessato di aver più volte rifiutato il ragazzo, consapevole che tra lei e lui non potrebbe mai esserci una storia d’amore.

Alle parole della Dama, Davide si è mostrato deluso. L’ex tronista ha quindi deciso di chiudere i rapporti anche con Roberta: “A questo punto penso che tu mi abbia voluto usare per farti vedere. Se mi rispondi in questo modo, qualche dubbio mi viene. Sicuramente non ci vedremo più dopo oggi”.