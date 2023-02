Uomini e Donne, il desiderio di Teresa Cilia di rifarsi il seno: “È una cosa che mi ha sempre fatto stare male”

Dopo le critiche ricevute per via del piccolo trattamento estetico a cui si è sottoposta, Teresa Cilia, ex volto di Uomini e Donne, è tornata sull’argomento. La ragazza, infatti, ha rivelato di a breve si rifarà il seno, come anticipato poco tempo fa.

“È una cosa che mi ha sempre fatto stare male” – Attraverso le sue IG Stories, poco tempo fa la Cilia ha deciso di rispondere a tutti coloro che hanno iniziato ad attaccarla per aver fatto il filler alle labbra. Nel rispondere alle critiche, la ragazza ha ammesso che tra i suoi progetti c’è anche quello di sottoporsi a una un intervento di mastoplatica additiva.

Nel parlare del prossimo intervento chirurgico a cui si sottoporrà, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato il perché di questa sua decisione e di come si sta preparando a questa operazione:

“È una cosa che mi ha sempre fatto stare male. Non l’ho mai accettato. Fortunatamente, poi, con i reggiseni push-up, insomma, risolvi un po’ il problema, ma di fatto il problema c’è e rimane. Non l’ho mai rifatto prima per vari motivi che non sto qui ad elencare. In realtà, era un sogno che avevo sempre espresso e, devo dire, adesso che il 27 febbraio è il giorno del mio compleanno, mi sto facendo davvero un bel regalo. Mi sono anche attrezzata con l’abbigliamento. Ho preso delle felpe con la zip, anche il pigiama con i bottoncini perché so che non posso lazare le braccia almeno per 15/20 giorni. Anzi, se avete qualche consiglio scrivetemi. Io sono qui ad accettarli tutti. Comunque sto facendo una cosa molto naturale e molto ‘chiccosa‘”.

Ha poi colto l’occasione per replicare ad altre critiche ricevute dagli haters. A chi l’accusa di essersi sottoposta ad altri ritocchini estetici, la 36enne ha voluto rispondere una volta per tutte e a smentire questi rumors:

“Ho rifatto semplicemente le labbra, al contrario di quello che dicono le persone: zigomi, naso…Assolutamente non vero, ho fatto solo il filler alle labbra e adesso rifarò il seno. Dopodiché non rifarò più nulla, a parte ritoccare le labbra quando andrà via il filler perché non mi sento al momento di avere la necessità di modificare qualche parte del mio corpo. Diciamo che il seno è una cosa che ho sempre voluto fare perché è una cosa che mi fa stare davvero male. Ho avuto parecchi complessi, soprattutto da ragazzina. E le labbra erano davvero molto sottili soprattutto nella parte superiore e quindi mi dava noia questa cosa. Per il resto, non ho fatto nient’altro e dopo il seno non farò niente”.