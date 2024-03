Uomini e Donne, il dramma di un ex volto del Trono Over: “Anch’io vittima di stalking”

Sembra non avere una fine il dramma che da diversi mesi sta vivendo Elga Profili, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne. Attraverso i suoi canali social, la donna ha raccontato l’incubo che sta vivendo a causa di uno stalker.

“Anch’io vittima di stalking” – Lo scorso anno la Profili aveva denunciato il dramma che stava vivendo dopo aver chiuso una breve frequentazione. L’ex Dama aveva denunciato un uomo, con cui aveva avuto una breve storia, per il reato di atti persecutori. La donna ha così deciso di ricorrere alle forze dell’ordine, non sentendosi più sicura.

A raccontarlo è stata proprio Elga: “Anch’io vittima di stalking, denuncio il 19/05/23, poi altre 17 denunce. Ho deciso di rendere pubblico il dramma che sto vivendo da mesi. Il codice rosso non viene messo in atto; sono stremata! Dopo l’ennesima violazione del divieto di avvicinamento avvenuta l’8 novembre, a luglio rinviato a giudizio con rito immediato per atti persecutori. Dopo 2 ordinanze cautelari di non avvicinamento e braccialetto elettronico, il PM chiede gli arresti domiciliari. Il 24 Novembre il giudice dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nessuna tutela per le vittime. Il codice rosso c’è ma i giudici non lo applicano”.

Nonostante le misure cautelari e i provvedimenti presi, le persecuzioni sono continuate, tanto da spingere nuovamente la donna a denunciare nuovamente. Il pubblico ministero ha prontamente richiesto l’arresto domiciliare per l’imputato, richiesta rigettata dalla dalla giudice, che ha invece aggiunto al divieto di avvicinamento anche l’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria.

Utilizzando i suoi canali social per denunciare e raccontare il suo dramma, Elga ha mostrato diverse email, messaggi, telefonate moleste ricevute dall’uomo. In un altro video, quindi, la donna ha aggiunto: “È triste vedere che in un momento come questo, dove c’è grande attenzione verso la violenza sulle donne e i problemi del patriarcato non si faccia tutto il possibile per prevenire un nuovo dramma”. La sua storia è divenuta un caso mediatico, tanto da essere raccontata anche dal telegiornale TGR.