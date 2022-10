Uomini e Donne, il figlio di Rosa Perrotta in ospedale: ecco cosa è successo

Non c'è pace per Rosa Perrotta, corsa in ospedale a causa di alcuni problemi di salute del figlio: ecco come sta e cosa è successo

Rosa Perrotta sta attraversando dei momenti difficili e di preoccupazione. Nelle ultime ore, infatti, l’ex protagonista di Uomini e Donne si è dovuta recare in ospedale a causa di alcuni problemi di salute del figlio Ethan. A raccontare l’episodio lei stessa nelle stories del suo profilo Instagram. Ecco cosa è successo.

Problemi di salute per Ethan

Il primogenito di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta ha avuto una crisi di tosse per tutta la notte, molto insistente e preoccupante. Nelle stories, infatti, si sente il piccolo Ethan giocare e tossire continuamente, per questo i due genitori non sono nemmeno riusciti a dormire.

Sembrava fosse una semplice influenza, ma successivamente la coppia si è rivolta all’ospedale per saperne di più. Poco dopo, la donna ha detto sui social pubblicando una foto: “La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo”.

A confermare le stories di Rosa, anche il marito Pietro, il quale ha condiviso uno scatto all’esterno dell’ospedale con la scritta: “Non c’è pace”. Nelle stories successive, invece, l’uomo ha pubblicato delle foto del figlio finalmente sereno che dorme.

Insomma, il peggio dovrebbe essere passato e il piccolo sembrerebbe stare bene adesso. I genitori lo terranno sotto osservazione, con la speranza che non accada di nuovo.