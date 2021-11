Uomini e Donne, il figlio di Rosa Perrotta sotto osservazione: “In incubatrice perchè ha avuto delle piccole difficoltà”

Gli ex volti noti di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sono diventati genitori per la seconda volta. A distanza di due anni dalla nascita di Domenico Ethan, è venuto alla luce Mario Achille. La neo-mamma bis ha voluto aggiornare i fan riguardo le condizioni del nascituro, attualmente ancora in ospedale.

SOTTO OSSERVAZIONE – Sebbene il parto sia andato bene, il piccolo è ancora tenuto sotto osservazione in ospedale. A parlarne è stata proprio la Perrotta sotto ad uno dei tanti post su Instagram dedicati al lieto evento:

“Ci hai fatti spaventare un attimo,ma tutto è andato per il meglio. Da oggi,insieme al tuo fratellino,sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore.Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”.

Riguardo le condizioni del bambino, Rosa ha deciso di aggiornare i fan. Tramite i social, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato ai follower cosa sta accadendo, rassicurandoli sulla salute di Mario Achille:

“L’operazione è andata bene, stiamo bene. Abbiamo avuto un piccolo problemino con Mario Achille che è stato tenuto ed è tenuto tutt’ora in osservazione. Lo tengono un pò in incubatrice perchè ha avuto delle piccole difficoltà di adattamento dopo il parto quindi preferiscono così. Ovviamente vi lascio immaginare il mio stato d’animo ma mi hanno tranquillizzata e mi hanno detto che è tutto nella norma quindi bisogna solo un pochettino aspettare”.