Uomini e Donne, il gesto inaspettato di Eleonora Rocchini per Oscar Branzani

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo tre anni di relazione i due hanno troncato e non sono rimasti in buoni rapporti a causa delle discussioni tra Eleonora e la sorella di Oscar, Dalila. Ieri pomeriggio, però, la ragazza ha fatto un gesto inaspettato nei confronti del suo ex fidanzato.

UNA STORIA BURRASCOSA – Oscar, durante il programma, ha sempre avuto un debole per Eleonora, infatti alla fine scelse proprio lei. La loro relazione è durata tre anni ma l’estate scorsa hanno annunciato la separazione. Durante l’autunno, inoltre, Eleonora si è spesso scontrata con Dalila, sorella di Branzani a causa del suo ex fidanzato Nunzio Muccia. A quanto pare, la Rocchini aveva intrapreso una frequentazione con Muccia, tanto da scatenare l’ira di Dalila.

La storia non si è conclusa bene e le ragazze hanno deciso di mettere in mezzo gli avvocati. “Verrai denunciata per ciò che hai scritto. Calci e pugni non sono mai stati dati. […] Ad agosto hai fatto una storia dicendo ‘con Oscar le cose vanno meglio’ e quella stessa sera eri in hotel nel mio paese con il mio ex” scrisse Dalila su Instagram tempo fa.

ELEONORA E IL GESTO PER OSCAR – Ieri pomeriggio Eleonora ha deciso di rispondere alle domande di alcuni follower. Qualcuno ha chiesto quale fosse stata la sua storia d’amore più importante e la risposta della ragazza ha sconvolto i suoi fan più affezionati.

“Ho avuto due storie importanti, la prima ero più piccola, l’ultima era ovviamente più consapevole e quindi ti rispondo così” ha scritto Eleonora su Instagram allegando una foto con Oscar Branzani. Che la ragazza voglia in qualche modo ricostruire la sua relazione con l’ex tronista?