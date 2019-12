Uomini e Donne: il messaggio di Giulia, sarà per Giulio?

Il percorso di Giulio Raselli all’interno del programma Uomini e Donne non si è ancora concluso. Il ragazzo infatti sembra essere ancora molto indeciso su quale delle due ragazze scegliere. Giulia o Giovanna?

IL PERCORSO DI GIULIA E GIULIA – Il percorso tra i due ragazzi è stato un po’ altalenante. Infatti se all’inizio tra i due sembrava esserci una grande complicità, subito dopo le cose sembrerebbero non essere andate per il meglio. Incomprensioni caratteriali e forse anche il fatto che Giulia è più piccola di lui, chi può dirlo. Fatto sta che nelle ultime registrazioni le cose tra i due sembrerebbero andare meglio.

GIULIA SCRIVE UN MESSAGGIO SU INSTAGRAM, SARÀ PER GIULIO? – La ragazza ha pubblicato qualche ora fa un post. Ha scritto “tu ci credi ai miracoli’?”. Sarà stato un riferimento a Giulio? Forse tra i due sembrerebbe essere ritornato il sereno e il ‘miracolo’ sarà proprio quello. Non ci resta che attendere le prossime puntate che andranno in onda per scoprirlo!