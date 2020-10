Uomini e Donne, il mistero attorno ad Andrea Damante: chi è la signora che ha pagato il conto della casa lussuosa?

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati alla ribalta in questi giorni, chi per un motivo, chi per un altro. L’esperta di tendenze ha scatenato una polemica per aver pubblicato delle foto a Milano senza mascherina, il deejay veronese, invece, è avvolto da uno strano mistero.

ANDREA DAMANTE PARLA DI GIULIA DE LELLIS – Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Andrea Damante ha parlato della sua storia d’amore finita con Giulia De Lellis e della sua nuova frequentazione con l’amico Carlo Beretta. Il deejay ha spiegato che i due si sono conosciuti a Forte dei Marmi, dove hanno trascorso insieme la vacanza e spera che siano stati corretti nei suoi confronti.

“Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa. L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza“ ha ammesso Damante a Verissimo.

IL MISTERO DELLA CASA PAGATA DA UNA DONNA BENESTANTE – Se la storia tra Carlo e Giulia ormai non è più un segreto, c’è qualcosa che non torna sulla casa dove hanno alloggiato. A raccontare questa storia, delle persone molto vicine ai protagonisti contattate dal settimanale Oggi.

A quanto pare, una donna benestante, di cui non si conosce l’identità, avrebbe saldato il salato conto inerente alla lussuosa villa dove hanno alloggiato Andrea Damante, Carlo Beretta e Giulia De Lellis. Tuttavia, il deejay veronese ha dichiarato a Verissimo di aver pagato tutto di tasca sua, ritrovandosi così doppiamente deluso dal comportamento dei due.