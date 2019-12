Uomini e Donne, il mistero sulle foto di Andrea Damante

Andrea Damante è uno dei personaggi usciti da Uomini e Donne più seguiti in Italia. Il ragazzo, che nel dating show si fidanzò con Giulia De Lellis, è anche un noto deejay. In queste ore, però, sta circolando sul web una voce molto bizzarra sulle sue foto.

LO STRANO CASO DI ANDREA DAMANTE – La pagina Very Inutil People ha posto una domanda ai fan, molto strana, circa l’ombelico del deejay veronese. Ma di cosa si tratta? Gli amministratori hanno notato che, paragonando alcune foto di Damante, il suo ombelico risulta in qualche modo spostato.



La risposta, in realtà, potrebbe essere proprio davanti a noi. No, Andrea Damante non è affatto un alieno ma potrebbe abusare di Photoshop per rendere i suoi scatti ancora più perfetti. In ogni caso, il mistero che si cela dietro le sue foto e, in particolar modo, dietro il suo ombelico non è ancora stato del tutto risolto.

L’ULTIMA TROVATA DI DAMANTE – Qualche tempo fa il deejay venne accusato di portare le sue innumerevoli fiamme negli stessi identici posti. Insomma, Andrea Damante è sempre al centro del gossip, i suoi flirt sono talmente palesi. Purché se ne parli…