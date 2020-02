Uomini e Donne: svelato il motivo dietro la sospensione del trono classico?

È innegabile il successo che negli anni ha riscosso Uomini e Donne, uno dei programmi condotti da Maria De Filippi. Nonostante questo, però, pare ci siano brutte notizie per uno dei due Troni. Nel web, infatti, serpeggia il rumor che vedrebbe il programma deciso a sospendere il Trono Classico. Ad avvalorare questa tesi, sarebbe un post della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover: “Il trono classico è stato sospeso momentaneamente. Si continua a registrare (come oggi), ma probabilmente le puntate saranno mandate in onda tutte insieme”.

TRONO CLASSICO IN DISCESA – Non è passato inosservato il calo di ascolti che ha colpito il Trono Classico. Rispetto alle scorse edizioni, infatti, sembra proprio che il pubblico non sia più interessato alle vicende e agli amori dei tronisti. Inaspettatamente, invece, pare che l’Over abbia conquistato il cuore dei fan. Sarebbe proprio questo il motivo che ha spinto il programma ha dare più spazio al trono Over, riducendo così quelle del Classico.

IL MOTIVO DIETRO QUESTA SOSPENSIONE – Sarà stato solo il calo di ascolti o ci sono altri motivi dietro questa decisione? Inaspettata, è stata una rivelazione su Twitter. Tra i tanti commenti riguardo la vicenda, un utente in particolare ha ipotizzato che il motivo della sospensione del Trono sarebbe un grave lutto che ha colpito Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi, nonché autrice di Uomini e Donne e Temptation Island, ha perso il padre. Già durante gli ultimi mesi del 2019, Raffaella non aveva fatto mistero delle condizioni del genitori. Sarebbe quindi proprio per questo, secondo l’utente di Twitter, il motivo che avrebbe spinto la De Filippi a sospendere il Trono Classico.