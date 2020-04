Uomini e Donne, il nuovo format non convince il pubblico: ecco costa sta succedendo

Questa settimana è tornato sugli schermi il dating show più seguito della tv, Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. La regina di Mediaset ha inventato un modo unico per proseguire con la messa in onda del programma, tuttavia, il mondo del web si è diviso.

IL NUOVO FORMAT DI UOMINI E DONNE – La De Filippi ha pensato davvero a tutto: le protagoniste del nuovo format sono Gemma Galgani per il trono over e Giovanna Abate per il classico. Le due donne ricevono continuamente messaggi da parte di uomini celati sotto falso nome e l’obiettivo è quello di conquistarle con le parole.

Una vera gioia per le due protagoniste, le quali hanno ricordato le lettere spedite dal fronte di guerra dei soldati per le loro amate. Questo corteggiamento, fatto di e-mail e parole, sta dividendo molto il pubblico soprattutto sui social network. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo al nuovo format.

PRIMA PUNTATA BOOM, LE ALTRE FANNO FLOP – La prima puntata andata in onda ha superato tutti gli altri programmi compreso “La Vita in Diretta” su Rai Uno e la fiction sempre sulla Rai, “Il Paradiso delle Signore”. I dati di ascolto e dello share parlano chiaro: 3.088.000 di spettatori con il 16,5%. Un risultato ottimo che però è stato completamente ribaltato dalle puntate successive.

Gli ascolti sono crollati drasticamente con 2.106.000 spettatori e il 12,38% di share a fronte dei 3 milioni iniziali, un dato che allarma Mediaset. Come se non bastasse, il dating show di Maria De Filippi è stato superato dai programmi in onda su Rai Uno per la prima volta nella storia. Cosa accadrà adesso?