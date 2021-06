Uomini e Donne, il racconto scioccante di un ex Cavaliere: “Drogato in cambio di favori sessuali”

A lasciare senza parole il pubblico di Uomini e Donne è stato un ex volto del Trono Over. Noto per una sua breve frequentazione con Gemma Galgani, Fabrizio Cilli ha raccontato l’incubo vissuto qualche notte fa. Attraverso le IG Stories, l’ex Cavaliere ha voluto rivelare l’accaduto, partito da un messaggio da parte della donna e che alla fine ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

“Drogato in cambio di favori sessuali” – Da quanto raccontato nei brevi filmati condivisi nelle storie su Instagram, il tutto ha avuto inizio da un messaggio ricevuto da una donna che diceva di essere un manager. La sconosciuta ha adescato Cilli con la scusa di avere una proposta di lavoro, una presunta collaborazione per un programma in cui Fabrizio avrebbe partecipato.

Una volta accettato l’invito, Fabrizio si è recato nella casa della donna con l’idea che avrebbero definito i dettagli del contratto per la presunta collaborazione. Una volta dentro la casa è però iniziato l’incubo dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne:

“Mi ha invitato a casa sua, voleva parlarmi di un nuovo programma televisivo… ho accettato l’invito, ad un certo punto mentre sorseggiavo dell’acqua versatami da lei nel bicchiere inizio a vedere offuscato, dopo poco sono svenuto causandomi poi come riscontrato la rottura del menisco del ginocchio destro”.

Il racconto dell’uomo non è però finito qui. Una volta sveglio, infatti, la donna gli avrebbe detto: “La mattina mi sono svegliato sul letto, 10 ore dopo e mi ha detto ‘non ti crederà nessuno’. Drogato da una manager in cambio di favori sessuali”.