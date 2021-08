Uomini e Donne, il racconto shock dell’ex Dama sul Cavaliere: “Mi ha lasciata al telefono”

Come annunciato dalla stessa ex protagonista, è scoppiata una coppia nata nel Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello, i cui motivi sono stati rivelati dall’ex Dama. Cosa è accaduto tra i due? Il racconto di Alessandra ha lasciato senza parole i fan della coppia.

“Mi ha lasciata al telefono” – Il percorso della coppia all’interno di UeD è stato tutto tranne che facile. Giancarlo, infatti, ha inizialmente avuto una turbolenta frequentazione con Aurora Tropea. Tra i due, però, è finita con l’abbandono della Dama. Dopo Aurora, Giancarlo è rimasto colpito da Alessandra. I due, alla fine, hanno deciso di uscire insieme dal programma e vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

Sembrava che i due avessero trovato il loro lieto fine. Recentemente, però, l’ex Dama di Uomini e Donne ha annunciato la fine della sua storia con Giancarlo. A lasciare senza parole i fan, però, è stato il racconto della donna:

“Non sento Giancarlo da più di tre mesi. Avendo fatto un percorso pubblico trovo giusto che si venga a conoscenza soprattutto per tutti coloro che ci hanno sostenuto ed hanno creduto in noi. Non ci siamo mai chiariti face to face ma solo telefonicamente e questa è la cosa che mi dispiace più. Ed è per questo motivo che non ho detto niente, le persone preferisco guardarle negli occhi. Io ci credevo e credevo in questo amore”.

Dopo questa storia al capolinea, c’è chi ha iniziato a chiedersi se i due ex protagonisti del Trono Over torneranno nuovamente nel parterre. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.