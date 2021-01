Uomini e Donne, il rapporto tra Sophie e il padre Stefano: “Litighiamo spesso”

Tra i protagonisti di questa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne c’è Sophie Codegoni. La giovane tronista non è affatto passata inosservata, finendo spesso al centro dell’attenzione. Nel corso della sua avventura ha mostrato di avere un bel caratterino, con le idee chiare e per nulla interessata alla visibilità.

Visto il suo lungo percorso, sono tanti i fan che aspettano con impazienza di assistere alla scelta di Sophie. Nell’attesa di scoprire chi sceglierà la tronista, il magazine del dating show ha intervistato Stefano Codegoni, il padre di Sophie.

“Litighiamo spesso” – Da quanto rivelato durante l’intervista, il carattere tosto della ragazza la porterebbe a scontrarsi spesso con il padre:

“Litighiamo spesso su qualunque argomento. Si impone, ma quando capisce di aver sbagliato è sempre pronta a fare un passo indietro”.

Nonostante queste discussioni abbastanza comuni nel rapporto genitore-figlia, soprattutto quando quest’ultima è giovane, Stefano parla di un bellissimo rapporto. Non nasconde affatto l’immenso amore per Sophie e il suo essere orgoglioso per com’è lei.

Riguardo l’argomento ragazzi, il padre della tronista di Uomini e Donne non si definisce geloso. Ha infatti rivelato di esser pronto “ad andare a cena con il ragazzo che sceglierà mia figlia”. Non ha ovviamente manifestato una preferenza tra Matteo e Giorgio, non volendo affatto influenzare la scelta di Sophie.