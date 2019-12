Uomini e Donne: il regalo di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta al figlio scatena polemiche sui social

Ormai Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia sempre più affiatata. Da quando hanno avuto un bambino, il piccolo Domenico, chiamato affettuosamente Dodo, ancor di più. In questi giorni di feste natalizie, anche loro, come la maggior parte delle persone ,hanno passato il Natale in compagnia della famiglia e delle persone più care. Peccato, però, che non siano mancate nemmeno stavolta le polemiche sui social.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE: IL REGALO DI NATALE PER DOMENICO – Per il loro primo Natale i due affettuosi genitori hanno deciso di regalare al piccolo Domenico, nato a Luglio, e che quindi ha a malapena cinque mesi, una macchina giocattolo. Si tratterebbe di una Mini Cooper bianca e nera. Come si evince dalla foto, (Per vedere l’immagine clicca qui) nella quale si mostrano tutti e tre felici sotto l’albero con il bambino seduto all’interno della macchina giocattolo. Non sono mancate, come dicevamo le polemiche dovute a questo regalo.

IL REGALO DI ROSA E PIETRO: è POLEMICA SUI SOCIAL – Come dicevamo la macchina giocattolo regalata al piccolo Dodo che ha soli 5 mesi, ha scatenato il web. Secondo molti sarebbe troppo prematuro un regalo del genere. Infatti c’è chi ha addirittura accusato la coppia di mero esibizionismo, ancora una volta. I due, però, non si sono per niente lasciati abbattere. Infatti hanno risposto a più utenti che del loro parere a loro non importa nulla. E Infatti i due continuano felici per la loro strada ignorando totalmente le numerose polemiche che ricevono ogni giorno, dovute anche al fatto che spesso sono in tv insieme anche con il bambino. La prova del loro amore sarà sicuramente il matrimonio che avverrà nel 2020.