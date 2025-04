Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sta vivendo una fase particolarmente delicata. Il tronista romano si trova al centro di una serie di polemiche e tensioni con le sue corteggiatrici principali, al punto che Francesca Polizzi sembra ormai pronta a lasciare il programma. Anche Nadia Di Diodato si è recentemente allontanata, tanto che Gianmarco ha abbandonato lo studio per cercare di convincerla a tornare.

Nonostante le iniziali aspettative sul suo trono, Gianmarco è finito nel mirino del pubblico per alcune segnalazioni che parlano di presunti accordi nascosti con Cristina Ferrara, corteggiatrice che, secondo molti telespettatori, non mostrerebbe un reale coinvolgimento. Le voci di una scelta già decisa hanno generato malcontento tra i fan, che accusano il tronista di mancanza di trasparenza e autenticità nel suo percorso.

Tuttavia, non tutti dimenticano il legame iniziale che sembrava esserci tra Gianmarco e Francesca. In particolare, è riemerso un episodio sui social, risalente all’inizio del trono, in cui Francesca prendeva pubblicamente le difese del tronista, rispondendo con fermezza alle critiche ricevute da alcuni utenti su TikTok. “ Io ho conosciuto una persona curiosa, brillante, con voglia di mettersi in gioco,” scriveva la corteggiatrice, respingendo con decisione le accuse di superficialità rivolte a Steri.

Il sostegno iniziale di Francesca sembra ora in netto contrasto con il clima attuale, fatto di incomprensioni e tensioni crescenti. Resta da vedere se la corteggiatrice sceglierà davvero di abbandonare il programma o se ci sarà un colpo di scena nelle prossime puntate. Intanto, il pubblico continua a dividersi.