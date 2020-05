Uomini e Donne: il video pubblicato da Marco Fantini prima della nascita della bambina

La famiglia composta da Marco Fantini e Beatrice Valli è sempre più unita. A testimoniarlo è stata proprio la nascita della piccola Azzurra avvenuta proprio questa notte. La loro famiglia, così, è sempre più felice.

LA NASCITA DI AZZURRA E IL VIDEO DI MARCO – Stanotte è nata la piccola Azzurra, la terza bambina di Beatrice Valli e la seconda di Marco Fantini, suo compagno e futuro marito. Quest’ultimo ha pubblicato, durante la nottata un video nel quale ha mostrato a tutti i suoi fan come lui e gli altri due bambini stessero aspettando con ansia l’arrivo della sorellina. Un video davvero emozionante e commovente.

BEATRICE VALLI: NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ DELLA GRAVIDANZA TUTTO è ANDATO BENE – Si era prospettata una gravidanza difficile e con complicanze quella di Beatrice Valli. Si, perchè lei stessa aveva annunciato di aver avuto una particolare infezione l’estate scorsa e proprio a Verissimo, da Silvia Toffanin aveva confessato di non essere molto tranquilla per questa nuova gravidanza. Ma tutto bene quel che finisce bene, la bambina è nata e sta bene, per fortuna, così come anche la sua mamma.

LA NASCITA IN UN MOMENTO PARTICOLARE – Certo è che la bambina è nata in un momento storico davvero particolare per tutti. Che dire, il suo nome, Azzurra, sembra essere proprio adatto a questo periodo, richiama sicuramente la speranza e la voglia di vivere, due elementi che non dovrebbero mai mancare nella vita.

Naturalmente non sono mancate poi, con le dovute precauzioni le foto sia di Marco che di Beatrice, con la piccola nascitura. Sono scatti molto dolci che mostrano tutto l’amore che un genitore può provare per un figlio.

UOMINI E DONNE: MARCO E BEATRICE, DA UOMINI E DONNE ALLE NOZZE – La coppia tanto amata è nata proprio sotto ai riflettori di Uomini e Donne, ma i due hanno continuato a stare insieme per più di cinque anni quasi. Sono molto felici insieme ai loro bambini ed avevano anche programmato il matrimonio. Come ricorderete la tanto attesa proposta di matrimonio era arrivata qualche mese fa a Parigi sotto la torre Eiffel. Peccato, però, che a causa del Covid-19 le loro nozze siano state rimandate a chissà quando!

Intanto i due si godono la famiglia che è sempre più grande e felice! Per vedere il video postato da Marco Fantini sul suo profilo Instagram questa notte clicca qui.