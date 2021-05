Uomini e Donne: in studio ospiti Riccardo e Roberta, interviene Ida Platano

Nell’ultima puntata registrata che andrà in onda di Uomini e Donne sono stati invitati come ospiti Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, nuova coppia del momento. I due sono usciti da qualche mese dal programma e sembrava che le cose stessero andando alla grande. Ma scopriamo cosa hanno raccontato in tv.

RICCARDO E ROBERTA: COME STA PROCEDENDO LA LORO STORIA D’AMORE? – Come già anticipato, inizialmente sembrava che la loro storia d’amore stesse andando a gonfie vele. A testimoniarlo le numerose foto e video che pubblicavano mentre erano insieme, sempre vicini e più innamorati che mai.

Erano già circolate delle voci di una presunta crisi qualche settimana fa, in quanto da un paio di giorni non erano più state pubblicate foto insieme e addirittura quelle già esistenti sui loro rispettivi profili sono state cancellate. Insomma si temeva che i due si fossero lasciati.

Ospiti in trasmissione, poi, hanno ammesso che le cose non stanno andando benissimo. La colpa sarebbe principalmente di Riccardo, in quanto per Roberta sarebbe un vero e proprio despota. Se le cose vanno bene a lui, nella coppia si sta bene, altrimenti si litiga.

L’INTERVENTO DI IDA PLATANO – A sentire queste parole ha deciso di intervenire anche Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri. Naturalmente ha avuto la sua rivincita avendo la conferma di quanto ha sempre pensato su Riccardo, cioè che nella coppia vuole avere lui la meglio. Insomma alle sue parole il pubblico ha subito applaudito, cosa che ha molto infastidito Riccardo, il quale ha preferito non proferire parola.