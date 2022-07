Uomini e Donne, inaspettata dedica di Ida a uno dei Cavalieri: “Mi manchi…”

Tra le protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, c’è certamente Ida Platano. Con il ritorno del suo ex Riccardo Guarnieri nel parterre, la donna è stata spesso al centro dei riflettori dell’ultima edizione del dating-show.

Ma oltre a trovare l’amore, a UeD molto spesso si trovano forti e sincere amicizie. Tra le persone con cui la Platano ha legato, c’è un in Cavaliere in particolare a cui la Dama ha inaspettatamente dedicato delle tenere parole.

“Mi manchi” – Nelle sue IG Stories, Ida ha condiviso una dolce dedica indirizzata ad Alessandro Rausa, anche lui presente nel Trono Over. Nella storia in questione, è mostrato un video di Witty Tv in cui si vede una recente sorpresa ricevuta dal Cavaliere.

Nel filmato in questione, Pinuccia dona all’uomo dei biglietti per andare al concerto di Vasco Rossi, il suo cantante preferito. Sarà proprio la donna ad accompagnare Alessandro all’atteso evento. Tra due, come è stato più volte appurato, c’è una bellissima e semplice amicizia.

Davanti al sorriso raggiante del Cavaliere, Ida nella sua IG Story ha scritto: “Mi manchi, ti voglio bene Alessandro”. Rausa, infatti, durante quest’ultima edizione di Uomini e Donne non ha mai smesso di sostenere la Platano e di incoraggiarla.