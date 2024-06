Uomini e Donne, inaspettata rivelazione di Brando Ephrikian: pronto alla convivenza?

Tra le coppie più amate dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno recentemente svelato i loro progetti futuri. Da quanto emerso, la coppia sarebbe pronta a compiere un passo importante: la convivenza.

PRONTO ALLA CONVIVENZA? – Ospiti a Casa Lollo, i due ex volti di UeD hanno aggiornato Lorenzo Pugnaloni e gli ascoltatori sulla loro storia d’amore. La loro relazione è nata nello studio del noto dating-show di Maria De Filippi, appassionando il pubblico di Mediaset. A distanza di mesi dalla scelta di Brando di uscire al fianco di Raffaella, i due continuano ad essere molto seguiti.

Recentemente si è vociferata di una possibile crisi tra l’ex tronista e la sua ex corteggiatrice. I due hanno approfittato dell’intervista di Pugnaloni per smentire queste ultime indiscrezioni, rivelando che, anzi, le cose proseguono così bene da essere decisi ad intraprendere una convivenza.

A parlare di questo importante passo è stato Brando, ammettendo di aver cambiato totalmente idea sull’argomento. Attualmente, infatti, i due stanno vivendo una relazione a distanza e si organizzano per trascorrere più tempo insieme. Proprio per questo, quindi, l’ex tronista ha ammesso:

“Per cui ad oggi ti dico che ci sto pensando fortemente perché mi rendo conto che non sono un tipo che sta dietro al telefono, dietro al messaggio, a quelle cose forse sono scontate e qui forse sbaglio io. Non sono molto sentimentale al telefono quindi magari lei riceve delle mancanze che io le dò in maniera inconsapevole. Per cui vorrei cercare di togliere questo elemento avvicinandoci.”