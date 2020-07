Uomini e Donne, inaspettata rivelazione: una coppia è pronta a scoppiare a settembre?

Una delle coppie che ha certamente fatto parlare durante l’ultima edizione di Uomini e Donne arriva dal Trono Over. Si tratta di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, argomento di molte discussioni televisive e social. Un’ultima indiscrezione giunta da Instagram ha riacceso l’attenzione sulla coppia, portando in molti ad incuriosirsi ancor di più.

L’INDISCREZIONE SU INSTAGRAM – A dare inizio a tutto è stata una segnalazione arrivata alla nota opinionista e influencer Deianira Marzano. Nelle sue IG Stories, la donna ha voluto condividere uno screenshot di un messaggio che sta facendo parlare. La segnalazione in questione arriva da una ragazza che ha incontrato Nicola, alias Sirius. Alla domanda riguardo la Dama bianca, il ragazzo avrebbe confessato che si sta rivelando una perdita di tempo e che a settembre porrà fine a questa storia.

Questa indiscrezione ha lasciato molto stupiti i tanti fan di Uomini e Donne. In molti avevano infatti accusato Nicola di star approfittando di Gemma solamente per visibilità, vista anche la grande differenza d’età tra loro due. Sembrerebbe, però, che a non esser tanto coinvolta sarebbe proprio la Galgani.

Sebbene non sia stata ancora smentita o meno la segnalazione giunta alla Marzano, tutto ciò farebbe molto pensare. Infatti, se i due dovessero realmente lasciarsi a settembre, non farebbero altro che confermare ciò che quasi tutti avevano detto anche in studio. Fin dall’arrivo del ragazzo nel programma, la determinazione mostrata nel voler conoscere la tanto chiacchierata Dama, aveva suscitato varie critiche. Ora non resta altro che attendere nuovi risvolti o la ripresa del tanto atteso programma pomeridiano.

SCOMPARSA DAI SOCIAL – Se Sirius si sta mostrando davvero molto attivo suoi social, condividendo con i tanti follower le sue vacanze, la stessa cosa non si può dire di Gemma. La Dama, dal canto suo, è infatti sparita dai social, prendendosi forse una pausa da tutto.