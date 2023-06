Uomini e Donne, inaspettato retroscena: “C’è stata una lite a microfoni chiusi”

A distanza di diversi mesi dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, Ivan Di Stefano ha svelato un inaspettato retroscena suo Trono Over. Stando a quanto rivelato, l’ex Cavaliere avrebbe litigato con un volto noto del dating-show di Maria De Filippi, ossia Armando Incarnato.

“C’è stata una lite a microfoni chiusi” – Di Stefano è noto al pubblico per la sua partecipazione all’ultima edizione di UeD. Durante il breve periodo di pausa del programma dovuta alla morte di Maurizio Costanzo, l’uomo ha conosciuto una ex Dama sui social.

Per una settimana, Ivan si è scambiato diversi messaggi con Gloria Nicoletti. Tra i due, però, non è scattata la famosa scintilla. Ne ha parlato proprio l’ex Cavaliere durante la diretta su Instagram fatta insieme a Fralof:

“Lei era già uscita dal programma mentre io ero seduto nel parterre del Trono over – racconta Ivan – la trasmissione era in stand by per la morte di Costanzo e in quel frangente l’ho conosciuta attraverso i social. Con lei ci siamo frequentati una settimana ma non è scattata la molla e quindi abbiamo interrotto. Ora non c’è rapporto”.

Ad incuriosire è stato un altro aneddoto legata alla breve avventura di Ivan a Uomini e Donne. L’uomo, infatti, ha rivelato di aver animatamente discusso con Armando a causa del suo atteggiamento. L’ex Cavaliere, infatti, ha raccontato che Incarnato si sentirebbe un vero e proprio Vip. E a telecamere spente tra i due sarebbe avvenuto un litigio:

“C’è stato un battibecco a microfoni chiusi e non ci siamo chiariti. Lui ci è andato pesante, io per due minuti mi sono scordato chi sono e sono caduto nella trappola sua”