Uomini e Donne, inaspettato retroscena di Andrea Nicole: “In esterna Ciprian mi sgridò”

Nonostante il percorso di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne si sia concluso da più di un mese, la ragazza continua ad essere molto seguita sui social. Ed è proprio sul web che ha deciso di svelare un retroscena di un’esterna avuta con Ciprian Aftim.

“In esterna Ciprian mi sgridò” – Sebbene la scelta di Andrea Nicole sia stata molto criticata e abbia violato il regolamento, la sua storia con Ciprian è molto seguita sul web. Ed è per questo che, ogni tanto, l’ex tronista decide di svelare qualche chicca sul suo percorso al dating-show.

Recentemente ha dato la possibilità ai suoi fan di farle qualche domanda. Tra le tante curiosità svelate, la ragazza ha voluto raccontare di un episodio mai mandato in onda, avvenuto durante un’esterna con il suo fidanzato:

“In questa esterna sono arrivato salutando Ciprian in rumeno e lui è rimasto scioccato con una faccia impagabile per qualche minuto perché non se lo aspettava, per poi sgridarmi perché secondo lui chiamo ‘amo’ troppe persone (gelosone)”.

Nonostante le critiche ricevute nello studio di Uomini e Donne, molte di queste causate dalla loro scelta, la storia tra Andrea Nicole e Ciprian procede a gonfie vele. A inizio 2022, a poche settimane dalla scelta, i due ragazzi hanno rivelato di star progettando di andare a vivere insieme.