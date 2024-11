Uomini e Donne, inaspettato ritorno di fiamma tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo: “Hanno deciso di riprovarci”

A tre anni dalla rottura, un’amata e storica coppia di Uomini e Donne ha deciso di dare un’altra occasione al loro amore. Si tratta di Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, avrebbero deciso di riprovarci.

“Hanno deciso di riprovarci” – La storia tra Francesca ed Eugenio ha avuto inizio nel 2013, all’interno dello studio di UeD. Il loro è stato un amore proseguito anche dopo il programma e da cui sono nati Brando, nel 2014, e Zeno, nel 2018. Inaspettatamente, però, i due hanno annunciato la rottura nel 2021.

Dopo la rottura, i due hanno preso due strade diverse, intraprendendo anche qualche relazione, che però sono presto giunte al capolinea. Da quanto appreso nelle ultime ore, però, Francesca e il dj potrebbero aver deciso di riprovarci un’altra volta.

Ad annunciare il loro ritorno di fiamma è stato Amedeo Venza, esperto di gossip e amico della coppia. Attraverso le sue IG Stories, Venza ha condiviso un video in cui si mostrano innamorati e affiatati durante una serata in discoteca:

“Una storia importante che ha dato il frutto di due bellissimi bambini… Naufragata per vari motivi, ma oggi Eugenio e Francesca hanno deciso di riprovarci. Per loro, per i bimbi e per quella fiamma che forse non si è mai spenta!”.