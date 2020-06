Uomini e Donne, incidente “hot” per Giovanna Abate

Dopo il percorso controverso all’interno di Uomini e Donne, Giovanna Abate è tornata nuovamente al centro del gossip, questa volta a causa di un video condiviso su Instagram dal suo fidanzato, Sammy Hassan.

LA SCELTA – Il percorso da tronista di Giovanna è stato lungo e controverso, soprattutto dopo la diffusione del Coronavirus che ha bloccato tutte le registrazioni di alcuni dei più importanti programmi tv, tra cui proprio Uomini e Donne. Nonostante il periodo complesso, Maria De Filippi ha dato a Giovanna la possibilità di continuare le sue frequentazioni e, nel frattempo, iniziarne una nuova con l’Alchimista, pseudonimo di Davide Basolo.

Dopo l’eliminazione di Alessandro Graziani e l’entrata in scena dell’Alchimista, la tronista ha dovuto fare i conti con il suo cuore: la scelta è ricaduta sul romano Sammy Hassan, di cui la ragazza era totalmente presa dall’inizio. Non solo il pubblico, anche gli opinionisti erano convinti che la ragazza avrebbe scelto Sammy poiché la chimica tra loro era talmente evidente, da non poter essere altrimenti.

La scelta, però, non è affatto piaciuta ai fan del programma a causa del carattere di Sammy Hassan reputato troppo arrogante e sicuro di sé. I telespettatori, o almeno una buona parte di essi, hanno sempre preferito la pacatezza di Alessandro Graziani o la dolcezza di Davide Basolo, tuttavia, scartati dalla tronista.

INCIDENTE HOT PER GIOVANNA – In questi giorni, Sammy e Giovanna stanno trascorrendo del tempo assieme per recuperare il tempo perso a causa dell’epidemia che ha investito l’Italia. Tuttavia, Sammy ha condiviso su Instagram un video che sta creando qualche polemica. Il contenuto è assai semplice: c’è Giovanna molto sorridente sul divano; il problema è che la ragazza per errore mostra l’intimo ed è per questo che tante persone stanno facendo notare lo sfortunato evento affinché Sammy elimini il video.