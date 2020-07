Uomini e Donne, Instagram: accesa discussione tra Sonny e Sara durante la diretta

Molti fan di Uomini e Donne hanno assistito ad un’accesa discussione di una delle coppie nate durante l’ultima edizione del programma. Si tratta di Sara Shaimi e Sonny Di Meo che dopo la scelta hanno deciso di viversi fuori dallo studio, pronti anche a compiere un importante passo: la convivenza.

LO SCONTRO SU INSTAGRAM – Per intrattenere i follower, i due hanno deciso di fare una diretta su Instagram. Quella che sembrava una semplice e tranquilla occasione per vedersi, per condividere un momento con i propri fan, è sfociato in una lite. Uno dei motivi di tutto questo nervosismo è sicuramente la distanza, infatti i due devono sempre fare avanti e indietro tra Roma e Milano.

Inoltre, il lavoro dell’ex tronista sta dando non pochi problemi per l’organizzazione di un viaggio di coppia. Shaimi è infatti un’assistente di volo ed è per questo che la ragazza sarà costretta a lavorare per tutto il mese di agosto. La notizia non è certamente piaciuta all’ex corteggiatore che ha sbottato con il voler sapere i suoi turni.

A far innervosire il ragazzo è stato il fatto che la fidanzata gli ha ricordato di averlo già informato di tutti i giorni in cui lavorerà. A questa risposta, Sonny si è spazientito e da lì si è accesa la discussione.

LO STRANO LITIGIO NEI COMMENTI – Nell’assistere all’inaspettato screzio di coppia, i fan hanno tentato di riportare il sereno. L’ex tronista li ha poi rassicurati, spiegando che il tutto è stato un semplice scambio di opinioni. La discussione, però, è avvenuta anche tra i commenti della diretta. Dopo vari commenti in cui veniva attaccato il ragazzo, in molti sono intervenuti in sua difesa.