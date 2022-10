Uomini e Donne, insulti alla figlia di Ludovica Valli: lo sfogo dell’influencer

Essere famosi può essere molto positivo, ma presenta anche molteplici aspetti negativi. Lo sanno bene i vip, soprattutto gli influencer, i quali ogni giorno vengono riempiti di insulti dai cosiddetti haters. E se gli insulti verso la loro persona non bastano, ecco che si prendono di mira anche i figli. Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato uno sfogo dopo aver ricevuto l’ennesimo insulto indirizzato a sua figlia Anastasia.

Insulti alla figlia per il peso

Nelle ultime ore, l’influencer si è sentita in dovere di rispondere ad un attacco nei confronti di sua figlia Anastasia, letteralmente bullizzata da alcuni profili probabilmente fake. Pur mantenendo la calma, l’influencer ha deciso che applicherà una linea molto dura contro questi “odiatori online”.

Ma cosa è successo? Tutto è nato a causa di un commento davvero orribile nei confronti di sua figlia Anastasia. Un profilo, probabilmente fake, ha commentato il peso della piccola scrivendo queste parole: “Signora mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina ahah oltre che pesare 200 kg”.

Queste affermazioni sono state riprese da Ludovica, la quale ha aggiunto: “Per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente. Non c’è nulla da dire. Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere. Però (ora voi fate profili fake e fate quello che volete che a me non toccate minimamente) ora continuerò a pubblicare tutto ciò che mi scrivete. Perché è giusto! Se non lo fate con profili fake, non vi preoccupate, io vi pubblico ancora con più gusto, con nome e cognome. Non è cattiveria questa, perché la cattiveria è la loro”.

Successivamente, l’influencer ha concluso dicendo: “So che mia figlia non è cicciona, so che mia figlia è in salute, quindi non mi toccate minimamente!”. Purtroppo non è nemmeno la prima volta che gli haters attaccano la figlia di Ludovica, pertanto speriamo che questo ennesimo commento possa essere da insegnamento a coloro che decidano di offenderla di nuovo.