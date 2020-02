Uomini e Donne: intervistata Sara Shaimi, contesa da Sonny e Giuseppe

A Uomini e Donne Magazine, Sara Shaimi ha deciso di raccontarsi. La tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico per via dei suoi due corteggiatori, Sonny e Giuseppe. La ragazza è infatti molto contesa tra i due ragazzi, divenendo spesso il motivo dei loro litigi.

GIUSEPPE E SONNY: IL BIANCO E IL NERO – Riguardo ai suoi due corteggiatori, Sara li ha sempre definiti “il bianco e il nero” tanto sono diversi tra loro. Su Sonny, la Shaimi dice: “Lui mi ha colpito subito, non solo per il suo aspetto fisico ma anche per il suo lato più introverso, aspetto da bad boy, dietro cui sono convinta si nasconda tanto altro”. Giuseppe, invece, è più scherzoso, estroverso. La tronista, però, ancora non ha compreso cosa si cela dietro l’ironia del corteggiatore. La ragazza non si fida al cento per cento di loro due e sta sfruttando l’opportunità di UeD per capire realmente le loro intenzioni, se sono veramente interessati a lei o alla notorietà. Poi aggiunge: “Non voglio negare che i ragazzi con la faccia da ”bad boy” non mi restino indifferenti”.

“Ho bisogno di certezze” – Nonostante il carattere forte che Sara ha mostrato durante le puntate, ha anche delle fragilità. “Ho bisogno di qualche piccola certezza. È quello di cui necessito in questo momento della mia vita per potermi lasciar andare”, così rivela la tronista che vorrebbe che i corteggiatori parlassero apertamente del loro interesse verso di lei. Appunto per comprendere il reale sentimento dei due ragazzi, Shaimi tiene conto più di ciò che accade in puntata che in esterna.