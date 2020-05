Uomini e Donne, Irene Capuano e il gesto inaspettato: “Altri tempi”

Irene Capuano, ex corteggiatrice a Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip dopo aver ricevuto un regalo inaspettato. Dopo la storia d’amore con Luigi Mastroianni, deejay siciliano conosciuto nel dating show, la ragazza è stata più volte protagonista di flirt e voci di corridoio.

LA STORIA CON LUIGI MASTROIANNI – Irene Capuano ha vissuto un’intensa relazione con Luigi Mastroianni, il quale era appena uscito dal caso Sara Affi Fella, ormai conosciuto da tutti gli amanti del programma. I due sono stati insieme diversi mesi, quasi un anno, tuttavia in estate la coppia è entrata in crisi.

All’inizio Irene e Luigi hanno deciso di non dare troppe spiegazioni ma alcuni follower hanno attaccato la coppia accusandoli di essere dei personaggi pubblici, pertanto, di non poter nascondere la loro vita sentimentale. Successivamente, i due hanno confermato il periodo di pausa e poi la rottura definitiva.

I FLIRT DI IRENE CAPUANO DOPO LA STORIA CON LUIGI – Come anticipato, la Capuano è stata spesso protagonista di alcuni gossip che la vedevano con altri uomini. Uno degli ultimi, il triangolo amoroso con un ragazzo misterioso e una sua cara amica, ex corteggiatrice a Uomini e Donne. L’uomo conteso è stato identificato come Stephan El Shaarawy ma Irene ha più volte smentito la notizia.

Ultimamente i follower avevano notato un anello di fidanzamento alla mano della ragazza, la quale ha smentito categoricamente queste supposizioni, spiegando di non aver mai avuto un anello di fidanzamento poiché libera sentimentalmente. Tuttavia, in queste ore, Irene Capuano è tornata sotto l’occhio vigile dei follower per aver ricevuto un dolce regalo.

REGALO INASPETTATO PER IRENE – In queste ore, l’ex di Luigi Mastroianni ha ricevuto a casa un mazzo di 15 rose rosse, un gesto molto romantico per una semplice amicizia. La ragazza ha pubblicato il mazzo di fiori su Instagram e ha allegato la frase: “Altri tempi. Buongiorno così, 15 rose rosse per me”. Che Irene abbia ritrovato l’amore perduto?