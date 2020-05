Uomini e Donne, Irene Capuano e il mistero dell’anello di fidanzamento: ecco la spiegazione della ragazza

Da quando la storia con Luigi Mastroianni è terminata, Irene Capuano sta facendo molto parlare di sé sul web. All’inizio i fan hanno ipotizzato un ritorno di fiamma con il deejay siciliano ma alcune frecciatine social hanno tolto ogni dubbio: la loro storia è definitivamente finita anche se continua ad avere un ottimo rapporto con la famiglia di lui.

Prima del lockdown a causa del Coronavirus, la Capuano è stata protagonista di un triangolo amoroso finito male. Pare che la ragazza abbia litigato con una cara amica, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per un uomo misterioso, identificato poi come Stephan El Shaarawy.

IRENE E IL MISTERO DELL’ANELLO – L’influencer, molto attiva sui social, ha risposto ad alcune domande dei follower e ne è spuntata fuori una su un anello di fidanzamento. La ragazza ha risposto a domande anche abbastanza intime, ma questa sull’anello l’ha completamente sconvolta. I follower in passato avevano notato questo anello ed erano arrivati alla conclusione che Irene avesse trovato nuovamente l’amore.

L’ex di Uomini e Donne, però, rispondendo alle domande, ha fatto chiarezza sulla questione dichiarando di non aver avuto mai un anello di fidanzamento proprio perché nella sua vita non c’è nessun uomo. Inoltre, Irene non si spiega assolutamente per quale ragione i follower abbiano pensato che fosse fidanzata o che potesse addirittura essere pronta a sposarsi. L’ultima storia risale allo scorso ottobre, ha chiarito ulteriormente Irene.