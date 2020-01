Uomini e Donne, Irene Capuano ha un nuovo amore?

Svolta in amore per l'ex di Luigi Mastroianni: ecco l'indizio.

Sono passati diversi mesi dalla rottura tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni, protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne. I fan hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma ma a quanto pare entrambi hanno preso strade diverse.

LE SEGNALAZIONI SU LUIGI E LE DICHIARAZIONI DI IRENE – Qualche tempo fa si alzò un polverone sul deejay siciliano partito per la Spagna in compagnia di un’ex corteggiatrice del programma, secondo alcune fonti. Mentre Irene lasciava aperta una piccola porta dichiarando di essere ancora innamorata, Luigi l’aveva già dimenticata. Tuttavia, l’ex tronista negò di aver intrapreso questo viaggio in compagnia.

IRENE CAPUANO HA UN NUOVO AMORE? – Sono passati ormai diversi mesi e pare che Irene abbia finalmente dimenticato Luigi Mastroianni. La ragazza ha risposto su Instagram ad alcune domande e qualcuno le ha chiesto come fosse la sua vita sentimentale in questo periodo. Sorprendentemente Irene ha risposto: “Succedono delle cose inaspettate che un po’ fanno bene al cuore”. Che sia l’inizio di una nuova storia d’amore? Inoltre, Irene ha dimostrato di non provare rancore per i suoi ex: “Nessuna vendetta, ci pensa il karma” ha risposto ad un follower.

Per vedere le stories clicca qui.