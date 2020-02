Uomini e Donne: Irene Capuano svela di aver trovato un nuovo amore e torna a parlare di Luigi Mastroianni

Irene Capuano, che era stata scelta lo scorso anno da Luigi Mastroianni, è tornata a parlare di questa relazione svelando anche l’inizio di una nuova storia d’amore.

IRENE CAPUANO TORNA A PARLARE DI LUIGI MASTROIANNI – Irene ha svelato che nel momento in cui lei e Luigi si sono lasciati tra i due le cose non stavano andando più bene a livello caratteriale ma il sentimento non era svanito. Ha infatti specificato che tra lei e Luigi ci sono state difficoltà ad incastrare i loro caratteri troppo differenti, ma l’amore, quello c’è stato e c’era ancora. Ha poi aggiunto che continua ad avere un ottimo rapporto con la sua famiglia e con suo fratello in particolar modo, poichè l’hanno accolta molto bene fin da subito.

IRENE CAPUANO: UN NUOVO AMORE – Ha poi svelato di star frequentando un altro ragazzo: “Sì, c’è una persona ed è la prima volta che lo confesso. Per ora voglio tenere per me il suo nome. È un ragazzo che avevo incontrato la prima volta alcuni anni fa”.