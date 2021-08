Uomini e Donne, Irene Casartelli è la nuova fiamma di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano, il tronista per antonomasia, ritrova l’amore tra le braccia di Irene Casartelli, ex corteggiatrice di Aldo Palmieri e sensualissima tentatrice del reality dell’estate Temptation Island. Una storia nata per alcuni impegni lavorativi comuni che poi si sono evoluti in una tenera amicizia e dunque l’amore.

Irene Casartelli, influencer e modella di Pistoia ha avuto il suo battesimo di fuoco nel jet set italiano con la partecipazione nel 2012 a Miss Italia. Due anni dopo scese le mitiche scale di Uomini e Donne per corteggiare Aldo Palmieri che, alla scelta finale però le preferì Alessia Cammarota. Nonostante la cocente delusione la carriera televisiva della trentaquattrenne da quel momento si arricchì con la partecipazione a Temptation Island nel 2016.

Si susseguirono per lei flirt più o meno lunghi con altri volti noti del programma condotto da Maria De Filippi quali Gennaro Farella (corteggiatore nel trono di Silvia Raffaele) e Mattia Morelli (pretendente della tronista siciliana Anna Munafò).

La love story con Costantino, 47 anni modello e imprenditore nel settore dell’entertainment notturno, inizia dopo il naufragio del rapporto con la ballerina russa Luba Mushtuk. Dopo circa un anno di tira e molla i due hanno deciso di prendere direzioni diverse, una situazione che ha lasciato una ferita aperta nel cuore dell’italiano. Ferita però subito rimarginata proprio dalla conoscenza con la Casartelli.

I due sono stati beccati qualche mese fa insieme mentre facevano una passeggiata su un monopattino elettrico. La complicità e la loro unione è andata migliorando di giorno in giorno fino allo scorso weekend quando la toscana ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto che la ritrae con Costantino sul ponte di una barca a vela. L’immagine ha immediatamente fatto il giro del web e infuocato le rispettive fan base che ora applaudono al nuovo amore dei loro beniamini.