Uomini e Donne, Ivan Gonzalez omosessuale? Arrivano dei messaggi dalla Spagna

In queste ore è tornata a farsi spazio una voce sulla presunta omosessualità di Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne, tentatore in Temptation Island Vip e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Andiamo per gradi per capire cos’è successo.

Da anni ormai circola insistentemente questo gossip sull’ex tronista, più volte smentito ma spesso riproposto. Tutto iniziò a causa di uno scatto senza veli di Ivan assieme ad un amico; la foto ha fatto il giro del web e da lì è sorto il dubbio sulla presunta omosessualità. Paola Caruso, intervistata da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ha inoltre ribadito questa vicenda dichiarando che se l’ex gieffino spagnolo l’ha rifiutata è proprio perché gay.

IVAN REPLICA A QUESTE VOCI – Proprio durante il Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez ha smentito queste voci: “Gay? No, sono etero. Ma non mi importa molto di quello che si dice su di me. Chi mi conosce sa che non sono gay. […] Ma certo che non ci vedo niente di male se lo fossi. Infatti ho tanti amici gay”. Inoltre, il ragazzo ha contestato anche le parole di Paola Caruso: “Paola poi si è inventata quelle cose perché io non ci sono stato. Non era il mio tipo, ma non è che non ci sono andato perché sono gay. Che poi non c’è nulla di stranno. Se lo fossi stato l’avrei detto subito“.

NUOVE ED INSISTENTI VOCI – Come riportato da Bitchyf.it, pare che nelle ultime ore questa voce sia di nuovo circolata. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha pubblicato su Instagram una serie di Stories per spiegare la vicenda: “Lui dice che ora è innamorato di una donna in Spagna, ma che lei è impegnata. Mo ci sta questa cosa e caso strano è impegnata e quindi non ci può stare insieme. Poi dice che Sonietta era gelosa di lui. Ieri io ho parlato con Sonia e lei mi ha detto che a lei arrivano i messaggi dalla Spagna in cui le dicono che a questo le donne non piacciono. A questa le scrivono che non ti piacciono le donne e quindi di cosa doveva essere gelosa. In tutto ciò non c’è nulla di male”.

A quanto pare, Sonia Pattarino avrebbe ricevuto dei messaggi dalla Spagna sulla presunta omosessualità del suo ex fidanzato. Ad oggi non si hanno conferme, ma anche se fosse, da come si evince dalla dichiarazione di Ivan, il ragazzo lo direbbe tranquillamente.