Uomini e Donne, Ivan Gonzalez torna a Madrid: sui social scoppia la polemica

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez ha deciso di fare ritorno nella sua terra per occuparsi del suo lavoro e stare vicino alla famiglia; il tutto in piena emergenza coronavirus. Questa sua decisione, infatti, ha destabilizzato i suoi follower che l’hanno pesantemente attaccato.

DOPO IL GFVIP – Ivan ha passato nella casa del GFVip solo poche settimane, successivamente è stato eliminato dal pubblico. Proprio in quei giorni stava avanzando rapidamente l’epidemia che in questi mesi ha messo in ginocchio non solo l’Italia, ma tutto il mondo. Il virus ha costretto molti paesi a limitare gli spostamenti, chiudendo fabbriche, uffici, bar e ristoranti e forzando i cittadini a stare a casa per evitare il contagio. Ovviamente nelle azioni assolutamente da non compiere ci sono i viaggi, se non per una causa seria.

IVAN DECIDE DI TORNARE A MADRID – Nonostante le limitazioni del governo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di tornare nella sua terra natale per occuparsi della famiglia e del lavoro. In Spagna, purtroppo, i casi stanno aumentando giorno dopo giorno e ormai i decessi sono tantissimi. Per questo motivo, i follower non hanno affatto gradito questa presa di posizione del gieffino spagnolo.

“È tempo di tornare a casa, senza paura, ma con tutte le precauzioni necessarie. Ricorda, la vita degli altri dipende anche da noi” ha commentato Ivan sul suo post in spagnolo.

IL WEB CONTRO IVAN – I suoi follower l’hanno attaccato pesantemente e accusato di non aver compreso totalmente la situazione e il significato dello “stare a casa”.

“Quale parte del ‘rimanere a casa’ non hai capito? Dovrebbero multarlo per essersi trasferito così da un posto a un altro… non ti rendi conto di tutti gli sforzi che i nostri servizi sanitari stanno facendo?” si legge nei commenti, e ancora: “Sanitari disperati e non attrezzati lavorano con sacchetti di immondizia improvvisati senza poter avere quel vestito che indossi. Non puoi giocare con queste cose!”. Insomma, non l’hanno presa bene.

LA REPLICA DI IVAN – L’ex tronista non si è lasciato scoraggiare dalle critiche e ha deciso di replicare a queste pesanti accuse: “Sto per perdere due minuti del mio tempo per dirvi che ho un’attività a Madrid e devo tornare a casa mia per lavoro, sono stato rinchiuso per tre mesi sia in Italia che in Spagna”. Pare che le lamentele non l’abbiano particolarmente toccato.