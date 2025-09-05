Uomini e donne, ecco l’ex tronista che parteciperà al programma “Supervivientes”

L’ex tronista di “Uomini e Donne”, Ivan Gonzalez parteciperà al programma “Supervivientes”, il corrispondente spagnolo dell’ “Isola dei famosi”.

Lui stesso ha annunciato la notizia, tramite il suo profilo Instagram. Le sue parole: “8 anni fa mi sono lanciato in questa avventura con una promessa: dare il massimo. Oggi torno a mantenere quella promessa.

Grazie di cuore alla squadra che mi ha offerto ancora una volta questa esperienza unica e a tutti coloro che mi supportano dal mio primo salto in elicottero. Torno con più forza, più voglia e con la stessa promessa: lottare fino alla fine, portare la verità come vessillo, dare il meglio di me e dimostrare che niente e nessuno mi fermerà. Voglio che la mia famiglia, i miei amici e tutti voi siate orgogliosi di me. Ci vediamo al mio ritorno, che spero sia tra molto tempo! Vi voglio bene.”

Ha aggiunto: “Sono anche più di quello che ho detto e vado lì. Però, questa volta non torno, so che l’ho detto l’altra volta e non sono arrivato alla fine, ma questa volta vado disposto a dare tutto. Forte fisicamente, ma molto più forte mentalmente. Conto sul vostro supporto perché me lo dimostrate ogni giorno, quindi già, anticipatamente vi ringrazio e, per favore, quando sono nominato, quando piango, perché me ne voglio andare, se mi conoscete davvero: io non voglio andare. Ciò di cui ho bisogno è il vostro supporto, che mi dimostriate il vostro amore. Ci vediamo in Honduras.”

Ivan partecipò al programma di Maria De Filippi nell’2019. Tra le sue corteggiatrici c’era Natalia Paragoni. La loro frequentazione non andò a buon fine e l’influencer, su invito dell’altro tronista, Andrea Zelletta, decise di iniziare ad uscire con l’attuale padre di sua figlia. Al tempo, Gonzalez scelse Sonia Pattarino; ma si lasciarono dopo poco. Ad oggi, è fidanzato con Teresa Bass.