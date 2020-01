Uomini e Donne: Jean Pierre al centro delle critiche

Nella puntata di Uomini e Donne del Trono Over, andata in onda oggi, a finire al centro delle accuse è stato Jean Pierre Sanseverino. Il Cavaliere, già noto per aver corteggiato Gemma Galgani, si è poi legato ad Antonella. È stata proprio la Dama a lanciare varie accuse che hanno messo l’uomo al centro delle polemiche. C’è stata anche un’altra Dama che, nel corso della puntata, ha voluto dire la sua riguardo ad alcune dichiarazione fatte da Jean Pierre.

LA VICENDA DEL MAZZO DI FIORI – Le accuse mosse da Antonella, sono stati due episodi in particolare che hanno portato la donna a non voler riprendere a frequentare il Sanseverino. Il primo riguarderebbe gli auguri a Gemma, fatti sotto il consiglio di Antonella. La seconda vede protagonista un mazzo di fiori mai esistito, ma che l’uomo aveva affermato di aver pagato tantissimo. Vane sono stati i tentativi di negazione del Cavaliere per frenare l’ira di Tina Cipollari. L’opinionista ha infatti attaccato l’uomo: “Inginocchiati e chiedi scusa. Sei un tirchio, avaro, opportunista e quant’altro”.

COSA È SUCCESSO TRA JEAN PIERRE E AURORA? – La parola è poi passata ad un’altra Dama, Aurora. La donna ha spiegato a Maria De Filippi di aver sentito delle voci su di lei. Secondo queste voci, tra Aurora e Jean Pierre ci sarebbe stato qualcosa di più di un bacio. Nonostante il Cavaliere abbia negato tutto, alcuni suoi colleghi hanno invece sostenuto la versione della Dama. Altri, come Samuel Balocchi, hanno preso le difese del Cavaliere, hanno smentito il racconto di Aurora, difendendo l’uomo. Gianni Sperti ha voluto ricordare che i due, Jean Pierre e Aurora, hanno sempre etichettato il loro rapporto come passionale. Proprio per questo, l’opinionista si è chiesto il perché negare il tutto.