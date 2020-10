Uomini e Donne: Jessica Antonini e Davide Lorusso rispondono ai fan e spiegano come va dopo il programma

La tronista Jessica e il suo corteggiatore Davide sono stati una delle coppie più rapide di Uomini e Donne ad andare via e dunque a scegliersi. La loro esperienza in tv è durata solo poco più di un mese. Non sono mancate, infatti, le accuse poiché molti hanno supposto che i due si conoscessero già e che si fossero già accordati dall’inizio.

In molti, poi, si sono chiesti come stessero andando le cose tra di loro subito dopo l’uscita dalla trasmissione. Tramite alcune storie su Instagram i due hanno rivelato dei contenuti davvero molto interessanti ai loro fan, rispondendo anche ad alcune domande particolarmente scomode.

DAVIDE E JESSICA IN DIRETTA – Tra i due le cose stanno andando davvero a gonfie vele. Entrambi, infatti, sono molto felici del percorso intrapreso. Per il momento, dunque, sono molto felici insieme. Pare che lei abbia deciso anche di fare un tatuaggio sulla pelle con scritto ”complici”. Al momento, però, non vivono insieme, poiché sarebbe troppo presto per pensare ad una convivenza.

In molti hanno anche chiesto se tra i loro futuri progetti c’è quello di un futuro matrimonio. Entrambi, però, hanno risposto di andarci piano poiché sarebbe troppo presto pensare, in questo momento, a una cosa del genere. Anche le famiglie non si sono ancora conosciute, ma non è escluso che ciò potrebbe avvenire tra poco. La coppia ha dovuto rispondere anche a domande scomode, relative, ad esempio, ad una loro conoscenza al di fuori.

UOMINI E DONNE: DAVIDE E JESSICA RISPONDO A DOMANDE ”SCOMODE” – L’ex tronista ha dunque smentito le accuse riguardo al fatto che avesse già avuto una conoscenza fuori con Davide e soprattutto sul fatto che i due si fossero accordati già dal principio. Jessica, infatti, ha dichiarato che se fossero stati d’accordo non sarebbero subito andati via ma sarebbero rimasti molto più di un mese in trasmissione. Anche Davide ha dichiarato più o meno la stessa teoria.

A chi, invece, aveva dichiarato che i due fossero già in crisi, hanno risposto smentendo totalmente la notizia. La loro storia sta andando più che bene anche se non mancano dei piccoli litigi, soprattutto dovuti al fatto che lei è particolarmente permalosa. Nelle Instagram stories tra i due c’erano dei contenuti molto dolci nei quali i due si scambiano baci, abbracci e qualche ”ti amo” tramite qualche canzone. Per vedere il video clicca qui.