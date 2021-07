Uomini e Donne, Jessica Antonini e Fabrizio Corona: ”Aspetto che mi restituisca 1000 euro”

La storia tra Jessica Antonini e Davide Lorusso è finita da poco. I due non sono rimasti per niente in buoni rapporti, soprattutto in seguito alle parole che l’ex tronista ha detto nei confronti del suo ex fidanzato. Nelle ultime ore, però, Jessica ha lanciato una nuova bomba e questa volta è rivolta a Fabrizio Corona, con il quale l’ex tronista ha lavorato in passato. Le accuse della donna sono state abbastanza pesanti.

LE ACCUSE DI JESSICA ANTONINI SU FABRIZIO CORONA – Jessica ha accusato Fabrizio Corona di non averle ancora dato mille euro di contratto che avrebbe in precedenza pattuito. ”Mah sto ancora aspettando che mi richiami, che mi restituisca i mille euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine per foto e video”.

Ha poi concluso con una frase piuttosto ironica: ”Sarà che è un vizio in Lombardia sparire, boh chiameremo ”Chi l’ha visto”. Poi Jessica ha risposto ad altre domande dei fan ed è tornata a parlare del suo ex Davide Lorusso.

LE PAROLE DI JESSICA NEI CONFRONTI DELL’EX DAVIDE LORUSSO – Jessica ha dichiarato di apprezzare molto la famiglia di Davide, in quanto sono persone ”piene di valori e sanno dare un grande amore”. ”Sono i suoceri e i cognati che tutti dovrebbero avere” . L’ex tronista ha poi ribadito che le piacerebbe trovare un nuovo amore e avere anche dei figli.

L’OPINIONE DI JESSICA SU ”TEMPTATION ISLAND” – Infine Antonini ha parlato della nuova edizione di ”Temptation Island” e ha parlato di Alessandro Aruta, fidanzato di Jessica Mascheroni. ”Il c******e di turno quest’anno è Alessandro…il classico che troppo mostra e poco da…il classico che dice io gli do, gli do, ma solo cose materiali poi arriva il Davide di turno e gli porta via la donna in un attimo. E’ una piccola imitazione di uomo…Jessiica spero se ne liberi anche se non la vedo con Davide…” . Per vedere le foto di Jessica clicca qui.