Uomini e Donne: Jessica Antonini e Simone Florian si accusano reciprocamente sui social

Continuano ad accusarsi reciprocamente Jessica Antonini e la sua non scelta Simone Florian. I due avevano già discusso sui social qualche settimana fa e adesso sono tornati a discutere.

LE FRECCIATINE TRA JESSICA ANTONINI E SIMONE FLORIAN – La discussione ha avuto inizio con una diretta sul profilo Instagram in cui è stata ospite Jessica Antonini. La ragazza ha conosciuto nel programma Davide Lorusso, con cui attualmente è ancora fidanzata.

Durante la diretta la ragazza ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne e, riferendosi a Simone, ha preferito descriverlo come un ragazzo che ha solo voglia di avere fama su Instagram e sui social.

LA REPLICA DI SIMONE – Le dichiarazioni fatte da Jessica non sono per niente piaciute a Simone che ha voluto subito replicare. ”Nella diretta dici ‘hai fame di follower’ ma a me sembra il contrario perché sono due mesi che io il tuo nome lo faccio solo per rispondere alle cavolate che dici”.

Ha poi invitato Jessica a non nominarlo più. ”Non fare più il mio nome e vedrai che si vive meglio”, ha dichiarato infine. Simone ha aggiunto inoltre: ”Appena uscita dal programma la prima cosa che hai fatto è richiedere la spunta blu. Poi sono io quello che ha fame di follower, potrei andare avanti fino a Natale, Santo Stefano, con tutta la Befana dentro”.

LA RISPOSTA DI JESSICA ANTONINI – Jessica, dopo aver visto lo sfogo di Simone, ha invece pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Totò nella quale c’è scritto: ”Dove l’ignoranza urla, l’intelligenza tace. E’ una questione di stile: signori si nasce…stron*i pure!”. Che ne pensate di questo nuovo litigio avvenuto tra Simone e Jessica?