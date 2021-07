Uomini e Donne: Jessica Antonini fa ironia sulla tronista transgender: ”So chi potrebbe scendere a corteggiare”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini, è tornata a far parlare di sé dopo la rottura con Davide Lorusso, conosciuto proprio all’interno del programma di Mediaset. Il web però, è piuttosto rancoroso nei suoi confronti per delle parole rivolte proprio all’ex fidanzato.

La tronista, infatti, avrebbe dichiarato, nei confronti di Davide Lorusso: “Lui è gay, ma ancora non lo sa“, una frase che ha molto colpito il popolo del web. Per questo la tronista è stata aspramente criticata. Nelle ultime ore si era vociferato, anche se non si ha ancora la certezza, di un trono transgender e l’ex tronista avrebbe fatto ironia sulla questione, ricevendo ancora più critiche.

LE ACCUSE DELL’EX TRONISTA A DAVIDE LORUSSO – Dopo le parole dette nei confronti dell’ex, la ragazza ha spiegato per quale motivo è finita la storia d’amore: “Davide è un grandissimo attore, infatti studia per diventarlo. Mandava foto poco carine ad altre persone, poi una sera è uscito con gli amici ed è sparito, non rispondeva più al telefono. Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta con un avvertimento, ha sostenuto durante l’intervista per il magazine ”Nuovo Tv”.

Poi ha proseguito dichiarando: ”Mi ha detto che Davide non era pronto a stare con me e che sarebbe sparito dalla mia vita. Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male”. E poi ancora: “Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata”.

JESSICA ANTONINI E I COMMENTI IRONICI SULLA NUOVA TRONISTA TRANSGENDER – Sentendo la notizia di una tronista transgender, la tronista ha così commentato la situazione: “Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare“. “E’ chiaro [a chi mi riferisco, ndr] ma non è scritto. Comunque nessuno si strappa i capelli. Già detto: ho bisogno di un uomo non di un senza palle“ .