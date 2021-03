Uomini e Donne: Jessica Antonini scrive una lettera a Davide Lorusso e lo invita a convivere

Jessica e Davide stanno ancora insieme, anche se Uomini e Donne per loro è terminato da diversi mesi. I due hanno avuto letteralmente un colpo di fulmine e si sono piaciuti sin da subito, a tal punto che lei lo ha scelto nel giro di poche puntate.

Nonostante le cose vadano fin troppo bene, i due soffrono molto la distanza. Lei vive a Roma insieme a suo figlio che ha sei anni, mentre lui lavora e vive vicino Como. Si vedono non appena è possibile, anche se la situazione che l’Italia sta vivendo non gli permette di stare sempre insieme. Non è facile vivere un amore così, soprattutto quando si hanno serie intenzioni.

LA LETTERA DI JESSICA ANTONINI A DAVIDE – Jessica ha così deciso di scrivere una lettera al suo Davide invitandolo a convivere, una volta che l’emergenza da Coronavirus sarà terminata. Queste sono state infatti le sue parole: Aspettiamo che questo momento di emergenza, che ha pesato sul nostro lavoro e sulla relativa situazione economica, si risolva e poi andiamo a vivere insieme”.

I due ne avevano già parlato precedentemente, ma non non era mai stato qualcosa di concreto come la proposta che Jessica gli ha fatto nelle ultime ore. Ha poi aggiunto che per lei sarebbe difficile pensare di trasferirsi dove si trova lui, in quanto il bambino va a scuola e ha già le sue amicizie. Anche per quanto riguarda il lavoro ha ipotizzato che sarebbe più semplice ricominciare per Davide che non ha figli.

A quanto pare Jessica ha voglia di dare una svolta fondamentale al loro rapporto, scrive infatti: “Ho voglia di creare con te qualcosa di bello, trasformando le nostre passioni in lavoro. Sono sicura che unendo le nostre energie ce la possiamo fare, ma abbiamo l’esigenza di stare vicini […]. Allora, sei pronto ad affrontare queste nuove avventure? Vieni a vivere da me?”