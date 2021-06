Jessica Antonini e Davide Lorusso li abbiamo conosciuti durante questa stagione di Uomini e Donne. Lei ha partecipato come tronista e dopo mille ripensamenti ha deciso di scegliere Lorusso. Ma i due si sono lasciati? Ecco le segnalazioni.

LA STORIA D’AMORE TRA JESSICA E DAVIDE – La storia d’amore tra i due è iniziata davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi. La ragazza ha perso subito la testa per Davide, tanto che la scelta pareva ormai quasi scontata. Tuttavia, la relazione tra i due non è stata sempre semplice a causa di alcune segnalazioni arrivate su Davide.

Il ragazzo è stato accusato di non essere sincero nei confronti della Antonini e di essere in studio solo per visibilità. Insomma, le classiche accuse rivolte ai partecipanti di Uomini e Donne.

JESSICA E DAVIDE SI SONO LASCIATI? – In queste ore, si sta facendo molto insistente una voce su un’ipotetica rottura tra i due. Non sappiamo se sia una rottura temporanea o definitiva, anche perché i protagonisti non hanno commentato la vicenda. La Antonini, infatti, ha pubblicato diversi sfoghi su Instagram che sembrerebbero confermare indirettamente almeno una crisi.

Nello specifico, la ragazza ha pubblicato diverse frasi sul trascurare una persona importante. Come se non bastasse, in queste ultime ore ha scritto: “Alla fine è tutto qui. Mi conosco. Non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida… O gela… O brucia”. Queste dichiarazioni pungenti sembrerebbero riferirsi proprio a Davide. Gli indizi, però, non sono finiti qui: pare che i due non si seguano più su Instagram. Infine, come riporta Isa e Chia, una fan le avrebbe detto di essersi salvata e lei avrebbe risposto: “Lo puoi dire forte”. Da che parte state?