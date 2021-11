Uomini e Donne, Joele e Ilaria in crisi? Non sfugge il segui ad un’altra ex corteggiatrice

Dopo mesi da quando sono stati “cacciati” da Uomini e Donne, Joele Milan e Ilaria Melis sono finiti nel mirino del gossip. Sui social, infatti, si è iniziato a parlare di una presunta crisi che ha colpito la coppia. Inoltre, agli utenti di Instagram non è sfuggito il fatto che Joele abbia iniziato a seguire un’altra ex corteggiatrice. Cosa sta succedendo?

ARIA DI CRISI TRA I DUE? – Dopo aver abbandonato lo studio del dating show perché il programma aveva scoperto il desiderio di volersi sentire telefonicamente, all’insaputa della redazione, i due hanno iniziato la loro storia. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio, ma, da quanto trapelato sui social, si parlerebbe già di crisi.

A parlarne è stata l’opinionista esperta di gossip, Deianira Marzano. L’influencer ha infatti parlato di un periodo abbastanza difficile che avrebbe portato la coppia in crisi. Inoltre, per saperne di più su questo rumors, la Marzano ha contattato Ilaria:

“Ho parlato con Ilaria Melis che tra l’altro è una bravissima ragazza, lei non è al corrente di certe cose e ha smentito ma io so da una persona vicina a Joele che le intenzioni sono di non continuare la storia. Sono sicura che finirà presto”.

Davanti alle parole dell’opinionista, Joele ha replicato con una emoticon che ride, senza però aggiungere altro. Un modo per smentire le dichiarazioni della Marzano? Dal canto suo, Deianira ha commentato così: “Joele mi contatta oggi, ma non proferisce parola su quello che ho detto sulla sua storia. Alias credo ancora una volta di averci azzeccato”.

UN INASPETTATO SEGUI – Ad aggiungersi alla presunta crisi tra i due ex volti di Uomini e Donne, è un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento degli utenti. Joele ha infatti iniziato a seguire Carolina Ronca, un’altra ex corteggiatrice del programma.