Uomini e Donne, Klaudia Poznanska risponde alle critiche sul suo corpo

Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, sta ricevendo da parecchio tempo critiche sul suo aspetto fisico. In molti, infatti, la rimproverano di aver utilizzato troppa chirurgia estetica e di essere irriconoscibile solo a 20 anni. La ragazza, però, non ci sta e ha deciso di rispondere alle provocazioni!

UN UTENTE CONTRO KLAUDIA – Klaudia, dopo aver pubblicato uno scatto in cui i citava ad essere se stessi, ha ricevuto una pesante critica da parte di un utente su Instagram. La donna, presumibilmente, le ha commentato: “Peccato che di te stessa non sia rimasto un bel niente! Ma come si può rifarsi così tanto a 20 anni?”. La ragazza ha risposto all’utente in questione di essere ricorsa ad un filler naturale che scompare dopo 5 mesi.

KLAUDIA PUBBLICA UN LUNGO SFOGO SU INSTAGRAM – Stanca, però, delle numerosissime critiche Klaudia ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram per placare queste presunte voci. La ragazza si è lamentata di come le persone la stiano criticando per un semplice filler naturale alle labbra e trova sconvolgente che alcune non vengano proprio toccate nonostante siano più rifatte di lei. A chi si riferirà?

